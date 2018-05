Ehrungen und neue Gesichter im Vorstand bei SG Salzhausen-Garlstorf

Ehrungen und Wahlen standen auf der Tagesordnung bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der Fußballer der SG Salzhausen-Garlstorf (SaGa), die in Salzhausen stattfand. Auszeichnet wurden André Ehlbeck, der bis Sommer 2017 als Jugendtrainer seine Mannschaft 14 Jahre lang von der G-Jugend bis zum Herrenbereich begleitet hatte, sowie Patrick Goblitschke (Engagement als Herrenobmann) und Dennis Lübberstedt (zehnjährige Tätigkeit als Jugendtrainer sowie Einsatz als Vize-Vereinsvorsitzender).Goblitschke und Lübberstedt schieden in der Versammlung aus ihren Ämtern aus. Zum neuen Herrenobmann wurde Björn Pauli gewählt, während Christopher Ramm ab sofort als Vize-Vereinschef fungiert. Neue Jugendobfrau ist Marion Donner. Dennis Lübberstedt übernimmt - gemeinsam mit dem bereits amtierenden Bennet Ramm - den Posten des Kassenprüfers. Zum Vorstand gehören außerdem Vorsitzender Christian Lexau, Kassenwart Heiko Riebesell, Schriftwart Sven Hoffmann, Schiedsrichterobfrau Meriam Bostelmann und Pressewart Klaus Voigts.Björn Pauli kündigte schließlich an, dass mit Zoran Balunovic (63) ein neuer Trainer für die 1. Herren ab kommendem Sommer verpflichtet wurde. Er coachte bislang unter anderem die SG Elbdeich, den TSV Auetal und die in der Landesliga spielenden Damen des TSV Stelle. Zudem kickte er selbst in der Oberliga. Balunovic, der bei der SaGa einen unbefristeten Vertrag unterschrieb, wird unterstützt von Co-Trainer Bennet Ramm.