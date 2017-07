Emma Petersen und Alexander Lehmann sind Scharmbecks neues Erntekönigspaar

Grund zum Strahlen haben Emma Petersen und Alexander Lehmann: Die beiden 18-jährigen handballbegeisterten Abiturienten sind das neue Erntekönigspaar des Erntefestvereins Scharmbeck. Sie führen am 3. September den großen Umzug beim alljährlichen Erntefest an - dem mit regelmäßig um die 6.000 Besuchern größten Event seiner Art in Norddeutschland.Emma Petersen und Alexander Lehmann kennen sich seit der Grundschule, sind gebürtige Scharmbecker und daher bestens mit der Erntefest-Tradition vertraut. Der König, dessen Eltern eine eigene Wagenbaugruppe auf ihrem Hof beherbergen, hat schon häufig beim Festumzug mitgemacht. Gleiches gilt für die Königin, die mit ihrer Wahl eine alte Familientradition festsetzt - ihre Mutter war vor 26 Jahren Scharmbecker Ernte-Majestät.Beim diesjährigen Erntefest wird erstmals ein eigens für diesen Anlass aus Scharmbecker Gerste hergestelltes Bier, das "Scharmbecker Fest-Bräu", präsentiert.