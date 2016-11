Großeinsatz für die Feuerwehren Winsen, Stöckte, Laßrönne und Tönnhausen am Donnerstagabend. Das ehemalige Kino "Ahlers Tivoli" in der Bahnhofstraße, das in Kürze abgerissen werden soll, sollte brennen, mehrere Personen sollten sich in dem Gebäude aufhalten. Binnen mit Minuten waren die Retter vor Ort. Dort stellte sich schnell heraus, dass alles nur eine Übung war. Trotzdem kamen jede Menge Schaulustige, um sich das Spektakel anzusehen.