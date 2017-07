"Fundus-Kaufhaus für Alle" feierte "Einjähriges" in Salzhausen

Seit einem Jahr besteht jetzt das "Fundus-Kaufhaus für Alle" in der Eyendorfer Straße 3 in Salzhausen, das der DRK-Kreisverband Harburg-Land als eines von fünf Häusern dieser Art im Landkreis betreibt. Anlässlich des Geburtstages zieht das "Fundus"-Team eine positive Zwischenbilanz."Das Fundus-Kaufhaus in Salzhausen wurde vom ersten Tag an sehr gut angenommen", erklärt Geschäftsführer Frank Rehmers. "Als habe Salzhausen auf eine solche Einrichtung gewartet, finden wir hier sehr guten Zuspruch - egal, ob es um die Spende getragener, aber gut erhaltener Kleidung oder von ausrangierten Haushaltswaren geht oder um die vielen Kunden, die unser breites Sortiment zu schätzen wissen."Garanten für den Erfolg des Kaufhauses für Second Hand-Ware seien nicht nur der ansprechende Verkaufsraum im Boutiquen-Stil und das gute Angebot, sondern auch die hervorragende Organisation durch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer vor Ort. "Wir sind dankbar, dass wir so zuverlässige, freundliche und engagierte ehrenamtliche Helfer gefunden haben, die hier jede Woche den Laden am Laufen halten und mit viel Herzblut bei der Sache sind", so Frank Rehmers. "Dafür möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Dennoch freuen wir uns über weitere Helfer. Vor allem die Öffnungszeiten an den Samstagen sind noch nicht ausreichend besetzt."- Wer Lust hat, sich freiwillig für die gute Sache zu engagieren und Bedürftigen ebenso wie Schnäppchenjägern beim Kauf zur Seite zu stehen, Aufgaben bei der Warenpräsentation und Sortierung oder kleinere Kassentätigkeiten zu übernehmen, ist herzlich willkommen. Interessierte melden sich vor Ort zu den Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr) oder unter Tel. 04172 - 9876525.