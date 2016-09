Geringste Arbeitslosenzahl seit 25 Jahren im September

Auf den geringsten Stand seit 25 Jahren - nämlich auf insgesamt 2,608 Millionen Menschen - ging im September bundesweit die Zahl der Arbeitslosen zurück. Im August waren es noch 77.000 mehr und im September 2015 100.000 mehr Erwerbslose gewesen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent zurück. Diese Zahlen gab jetzt die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg bekannt. Firmen hätten im September so viele freie Stellen gehabt wie selten zuvor, so BA-Chef Frank-Jürgen Weise.Im Landkreis Harburg setzte sich der positive Bundestrend fort. So waren bei der Winsener Agentur für Arbeit 2.009 Männer und Frauen ohne Job registriert - 124 weniger als im August und 65 weniger als im September 2015. Die Quote ging von 4,6 auf 4,3 Prozent herunter, die freien Jobs von 659 auf 654. Im Raum Buchholz gab es Ende September 3.393 Arbeitslose, im Vormonat waren es noch 3.435 gewesen (September 2015: 3.560). Bei der Quote gab es einen Rückgang von vier auf 3,9 Prozent, während die unbesetzten Stellen von 1.420 auf 1.488 anstiegen.