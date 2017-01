Mit einem echten Knaller wurde jetzt nochmals das neue Jahr begrüßt. So hatte auch in diesem Jahr wieder das Warenhaus "Famila" in Winsen zum "gigantischen Neujahrs-Feuerwerk" eingeladen. Hunderte Besucher kamen und erfreuten sich am bombastischen Höhenspektakel, das mit riesigen Feuerbällen in allen Farben den Himmel zum Leuchten brachte. Musikalisch wurde den Besuchern außerdem vom Auftritt der "Rock 'n' Roll Deputyz" auf der Open Air-Bühne eingeheizt.Famila-Warenhausleiter Thomas Schmeiser veranstaltet das Konzert sowie das rund halbstündige Feuerwerk jedes Jahr kostenlos für alle Winsener und Bürger aus der Umgebung.