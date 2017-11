Goldene Ehrennadel für Salzhausens "Mister Tennisclub" Thomas Ziegler

Große Auszeichnung für Thomas Ziegler (62) vom Tennisclub Blau-Weiß Salzhausen (TCBW): Er erhielt jetzt die Goldene Ehrennadel des Niedersächsischen Tennisverbandes (NTV). Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des NTV in Bad Salzdetfurth ehrte Präsident Gottfried Schumann den "Mister Tennisclub“.Die Ehrennadel vergibt der NTV seit dem Jahr 1981 an ehrenamtliche, verdiente Aktive in den Organen und Ausschüssen des Verbandes, wenn sie dort mindestens 16 Jahre tätig waren.Allein beim TC Blau-Weiß war Thomas Ziegler 23 Jahre ehrenamtlich im Vorstand tätig. Hinzu kommen Funktionen im Kreissportbund, im Niedersächsischen Tennisverband, im Tenniskreis Harburg und in der Tennisregion Lüneburger Heide. Thomas Ziegler setzte sich leidenschaftlich und über die Ortsgrenzen hinaus für die Belange des Salzhäuser Tennisclubs ein. Er kümmerte sich auch auf Kreis-, Regional- und Landesebene um die Belange des "weißen Sports“."Diese Ehrung war auf jeden Fall berechtigt", ist sich der Vorstand des Salzhäuser Vereins einig. Nicht einmal drei Goldene Ehrennadeln pro Jahr wurden in den vergangenen 36 Jahren in Niedersachsen vergeben. "Da guckt das Präsidium des NTV offensichtlich genau hin und ehrt nur, wenn Außergewöhnliches geleistet wurde", so die TCBW-Führungsriege. Sie freut sich, jahrzehntelang vom Engagement Zieglers profitiert zu haben.