Gospelkonzert und XXXL-Lutherrose am Reformationstag in Winsen

Mit einem spektakulären Event will die Winsener Kirchengemeinde St. Marien am Montag, 31. Oktober, dem Reformationstag, das 2017 anstehende 500-jährige Jubiläum der Reformation einläuten: Rund 800 Schüler aus den weiterführenden Schulen im Raum Winsen kommen per Sternenmarsch zum Schloßplatz. Dort stellen sich um 12 Uhr alle Interessierten in Form der bekannten Lutherrose auf und halten farbige Posten zum Himmel. Diese Formation wird von einer Drohne aus fotografiert. "Im Anschluss gibt es Musik und ein Interview mit der Boxerin und Gospelsängerin Bintou Schmill. Sie wurde in Togo geboren, lebt und arbeitet aber schon seit vielen Jahren in Deutschland", kündigt Pastor Markus Kalmbach an. Um 13 Uhr findet schließlich ein Konzert mit Bintou Schmill in der St. Marien-Kirche statt.