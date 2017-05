Hainfelder Hof-Fest lockte tausende Besucher

500 Gewinne, darunter als attraktiver Hauptpreis ein neues Fahrrad, galt es jetzt beim 11. Hainfelder Hof-Fest, das jährlich von der BIGS (Bürgerinitiative Gemeinde Stelle) organisiert wird, abzuräumen. "Wir haben immer eine hohe Gewinnzahl bei unserer Tombola, Mitmachen lohnt sich also im jedem Fall", erklärte dazu Marina Lemmermann von der BIGS.Jährlich lockt die Veranstaltung mit dem großen Flohmarkt vor dem gleichnamigen Einkaufszentrum im Steller Ortskern, tausende Besucher an. So auch am vergangenen Sonntag, an dem außerdem zahlreiche Geschäfte in der Gemeinde ihre Pforten zum ausgiebigen Sonntags-Einkauf geöffnet hatten. Daneben sorgten in diesem Jahr das bunte Kinderprogramm, leckere kulinarische Kleinigkeiten und die Auftritte der Big-Band Woody´s Sound für ausgezeichnete Unterhaltung.