Hochzeitsmesse "Nur die Liebe zählt": Erfolgreiche Neuauflage

"Es sind alle, die Aussteller, die Besucher und wir als Veranstalter, mehr als zufrieden. Am ersten Messetag hatten wir schon rund 500 Besucher, das ist wirklich außergewöhnlich", freute sich jetzt Tony Lohe, Inhaberin vom Haar Atelier in Winsen und Veranstalterin der Hochzeitmesse "Nur die Liebe zählt."Unterstützt wurde die tatkräftige Geschäftsfrau bei der Organisation der zweitägigen Veranstaltung u.a. von Fotografin Sonja Ubländer vom örtlichen Familienzentrum, Arijeta Mulliqi von Jetta´s Makeup Atelier und von Nadine Langermann.Rund 25 Aussteller präsentierten sich am vergangenen Wochenende im Autohaus Wolperding und informierten die zahlreichen Besucher in Sachen Brautmode, Schmuck, Fotografie, Catering und Event-Locations. "Unser Rahmenprogramm lädt außerdem dazu ein, viele weitere, tolle und außergewöhnliche Ideen für die Hochzeit mitzunehmen. Modenschauen, eine Kinderecke und eine große Tombola für den guten Zweck, runden das Messeangebot ab", erzählt Lohe, die sich herzlich bei allen Teilnehmern und Unterstützern bedankte und sich eine Fortsetzung der Veranstaltung durchaus vorstellen kann.Darüber würden sich sicher auch diese Beiden freuen: Vincena Finocchiaro (29) und Marcel Wanke (28) aus Winsen. Das Paar holte sich viele Inspirationen für ihren wohl "schönsten Tag im Leben", der im Juni dieses Jahres stattfinden soll. "Wir haben noch keinen genauen Termin, wollten uns heute aber vor allem in Sachen Musik schlau machen", erzählt das verliebte Paar, das aus Winsen kommt.