Höchstdotierter Kurzgeschichten-Preis für Michael Thode

Großer Jubel bei Michael Those (43): Für seinen Kurzkrimi "Ihr Name war Lydia" gewann der Schriftsteller aus dem Salzhäuser Ortsteil Oelstorf jetzt den Ralf-Bender-Krimipreis 2017. Mit über 5.000 Euro an Geld- und Sachpreisen ist es der höchstdotierte Kurzgeschichten-Wettbewerb im deutschsprachigen Raum. Die Preisverleihung fand im bayerischen Zwiesel statt. Dort wurden Michael Thode der Wanderpokal, den er bis zum nächsten Wettbewerb 2019 behalten darf, und ein Preisgeld von 1.500 Euro überreicht."Es ist eine unglaubliche Freude", bedankte sich Thode. Seine Frau sprach den Veranstaltern ihren Dank dafür aus, "dass Sie mir heute einen so wohlgelaunten Mann beschert haben. Obwohl - das ist er ja sonst auch".- Die 24 besten Wettbewerbsbeiträge wurden in der Anthologie "DoudnSuppn - Leichenschmaus" zusammengefasst. Das Buch (ISBN 978-3-943926163) ist für 12,95 Euro im Buchhandel erhältlich.