Hunderte begeisterte Zuschauer feierten trotz eisiger Temperaturen am Wochenende beim Faslamsumzug in Pattensen. Viele tolle Wagen- und Fußgruppen nahmen zu wahrhaft lautstarken Musikklängen am Narren-Konvoi teil. Da jagten die "Ghostbusters" das grüne Monster "Slimer" (Foto) und verteilten grünen Klibber an die Zuschauer. Batman war dem Joker auf den Fersen, Mary Poppins kam vorbeigeflogen, und auch das Jubiläum "70 Jahre Quietsche-Entchen" wurde mit witzigen Tänzen gewürdigt.