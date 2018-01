Infos für Frauen zu Mini- und Midijobs

Winsen (Luhe): Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft |

ce. Winsen. Minijobs und Midijobs sind das Thema eines Infovormittags für Frauen am Mittwoch, 24. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr in den Winsener Räumen der Koordinierungsstelle "Frau & Wirtschaft" (Marktstraße 21/23). Die Veranstaltung findet im Rahmen der gemeinsamen Reihe "Frauen auf Erfolgskurs" der Koordinierungsstelle und der Agentur für Arbeit statt. Gundula Riggert von der Arbeitsagentur informiert über den Midijob - ein Beschäftigungsverhältnis, bei dem das Arbeitsentgelt zwischen 450,01 Euro und 850 Euro im Monat liegt und 850 Euro im Monat regelmäßig nicht überschreitet. Sie erörtert auch die Unterschiede zum Minijobund die Frage, welche Rechten und Pflichten sich aus den jeweiligen Beschäftigungen ergeben. Die Teilnahme ist kostenlos.

- Anmeldung unter Tel. 04181 - 9405636 oder per E-Mail an koordinierungsstelle.buchholz@feffa.de.