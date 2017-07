Kein Schützenkönig in Tespe: "Damenkönigin hat das Sagen"

"Ich bin traurig, dass der Platz des Schützenkönigs in diesem Jahr nicht besetzt werden kann. In kommenden Jahr hat also unsere Damenkönigin Judith Oliver hier das Sagen", sagte jetzt Präsident des Schützenkorps Tespe, Jürgen Ahlers, bei der Proklamation des Tesper Schützenkorps am vergangenen Samstag. Damenkönigin Oliver guckt dennoch, trotz leerem Platz an ihrer Seite, positiv auf ihr erstes Königinnenjahr: "Mit meinen beiden Adjutantinnen, Sabine Helms-Grählert und Karin Humpke, habe ich zwei erfahrene Schützinnen an der Seite. Wir werden das schon schaukeln", so die 47-jährige, die seit fünf Jahren im Verein ist, als Verkäuferin arbeitet und eine Tochter hat.Auch die weitere Königsämter konnten besetzt werden. Volkskönigin wurde Susanne Röper, Volkskönig Otto Heuer. Ulrike Hillmer wurde Mini-Königin und Timo Hillmer Schülerkönig. Miriam Götzel erschoss sich das Amt der Jugendkönigin und Adjutantin Karin Humpe freut sich über den Orden Königin der Königinnen. König der Könige wurde Werner Mahler.