Konzert der Wille-Chöre erbrachte fast 1.000 Euro für Jugendarbeit der Winsener St. Marien-Kirchengemeinde

Den stolzen Erlös von knapp 1.000 Euro für die Jugendarbeit der Winsener St. Marien-Kirchengemeinde erbrachte ein Benefiz-Gemeinschaftskonzert, das die fünf Chöre des Chorleiters Martin Wille kürzlich in der Kirche in der Luhestadt gaben. Mit von der Partie waren der Frauenchor und der Männergesangverein Dibbersen, der Frauenchor Fleestedt, der Frauensingkreis Winsen und der Steller Chor.Eröffnet wurde das Konzert mit dem Lied "Dona nobis pacem", dem Wunsch aller Teilnehmer nach Frieden. Das Motto der Veranstaltung, "Viva la Musica - Es lebe die Musik", stimmte dann der Frauensingkreis an. Anschließend boten die Formationen ein abwechslungsreiches Konzert mit volkstümlichen Melodien aus aller Welt von Komponisten wie Christoph W. Gluck, Theodor Körner, Friedrich Silcher und Gerhard Winkler. Durch das Programm führte Monika Sander aus Winsen, die auch Wissenwertes zu den Chören und ihren Stücken lieferte. Beim fulminanten Finale sangen die insgesamt 200 Sängerinnen und Sänger zusammen die berühmte Arie "Va pensiero" aus Guiseppe Verdis Oper "Nabucco". Hervorragend begleitet wurden sie dabei von Clemens Wienecke am Klavier.