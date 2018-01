Koordinierungsstelle "Frau & Wirtschaft" bat zum Neujahrsfrühstück

ce. Winsen. Tipps für den Umgang mit der "Generation Z" - den heutigen Auszubildenden - bekamen Führungskräfte von sozialen Einrichtungen, Bildungsträgern und Behörden im Landkreis Harburg jetzt beim traditionellen Neujahrsfrühstück, zu dem die Koordinierungsstelle "Frau & Wirtschaft" in Winsen eingeladen hatte. Gastgeber war die Sparkasse Harburg-Buxtehude.Unter anderem referierte Wiebke Krohn, Beraterin für Personalentwicklung und soziale Innovation beim Arbeitgeberverband Lüneburg-Nordostniedersachsen. Mit Blick auf "Azubis", die durch die sozialen Netzwerke ständig Rückmeldungen gewohnt seien, empfahl sie den Vorgesetzten, regelmäßig Mitarbeitergespräche zu führen. Dabei sollten sie explizit die Unternehmensziele aufzeigen und den jungen Angestellten so den Sinn ihrer Arbeit verdeutlichen.

- "Selbstmanagement - Schluss mit dem Aufschieben" ist das Thema der nächsten Veranstaltung der Koordinierungsstelle, die am Dienstag, 30. Januar, von 9 bis 12 Uhr in Buchholz (Kirchenstraße 3) stattfindet. Infos und Anmeldung unter Tel. 04171 - 409726 oder unter Tel. 04181 - 9405636.