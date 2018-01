Kronenkreuz der Diakonie für Gertrud Pormetter aus Fliegenberg

Mit dem Kronenkreuz in Gold der Diakonie in Niedersachsen wurde jetzt Gertrud Pormetter aus Fliegenberg geehrt. Es war eine Anerkennung dafür, dass Pormetter seit über 40 Jahren den Gemeinde- und Seniorennachmittag in Fliegenberg begleitet - und für die Treffen jedes Mal leckere Torten backt. "Als ich vor einiger Zeit die Kirchengemeinde visitierte, war ich von diesem Engagement sehr beeindruckt", sagte Superintendent Christian Berndt, der die Auszeichnung überreichte. Mit dabei war auch Ortspastorin Dr. Anke Mühling, die der Geehrten gratulierte und auch Familie Pormetter dankte, die die Kronenkreuz-Trägerin bei ihrem Dienst immer wieder unterstützt.