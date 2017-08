Lilien von Erika Kuhn blühen im XXL-Format

Lilien im XXL-Format mit einer Größe von 1,50 Metern sind der ganze Stolz von Gartenbesitzerin Erika Kuhn (75) aus Garlstorf. Neun Sorten blühen in den verschiedensten Sorten in ihrem Garten. "Die Blumen brauchen keine besondere Pflege, und auch der momentan oft heftige Regen schreckt sie nicht", so Kuhn.