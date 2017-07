Luhdorfer Schützen qualifizierten sich für Deutsche Meisterschaften

ce. Luhdorf. Gleich sechs Schützen der Schützenkameradschaft Luhdorf/Roydorf qualifizierten sich bei den jetzt in Luhdorf stattgefundenen Landesmeisterschaften im Vorderlader- und Kurzwaffenschießen für die Deutschen Meisterschaften in Pforzheim. Vom 21. bis 23. Juli sind dort am Start (in Klammern die jeweiligen Kategorien): Inge Harms (Revolver und Pistole), Andre Hartmann (Pistole), Matthias Wieberneit (Revolver), Olaf Terkowski (Revolver, Pistole, Steinschlosspistole und Dienstgewehr), Heino Buck (Revolver und Steinschlosspistole) und Hans-Heinrich Harms (Steinschlosspistole und Muskete).