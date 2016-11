Möbel Kraft in Buchholz und Bad Segeberg übergab Gutscheine an glückliche Verlosungsgewinner

Die Gewinner der Verlosungs-Aktion "Entdecke das RHH-Morningshow-Team", die Möbel Kraft in Buchholz und Bad Segeberg gemeinsam mit Radio Hamburg veranstaltet hatte, stehen fest. Im Buchholzer Möbel Kraft-Haus übergab am Samstag dessen Leiter Thorben Woelke Gutscheine im Wert von jeweils 2.500 Euro an Simona Utecht, Sven Schäfer (beide aus Hamburg) und Dennis Blümel (Ahlerstedt).Zahlreiche Kunden hatten bei der Aktion mitgemacht und im Oktober in den Möbelhäusern das große Foto der RHH-Morningshow-Crew gesucht. Die Teilnahmekarten wurden ausgefüllt und mit großer Hoffnung in die Losbox geworfen. Unter allen Teilnehmern zogen die Radiomoderatoren die Gewinner von insgesamt fünf Möbel Kraft-Gutscheinen über 2.500 Euro und einem Gutschein über 10.000 Euro. Letzterer ging an Solmaz Bazargan aus Barsbüttel. Ihm und den Gewinnern der übrigen Gutscheine wurden die Preise im Bad Segeberger Möbel Kraft-Haus überreicht.Insgesamt wurden bei der Möbel Kraft-Aktion Gutscheine im Wert von 22.500 Euro verlost.