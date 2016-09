Musikschule Winsen feiert mit großem Konzert 40-jähriges Bestehen

ce. Winsen. Auf ein großes, lebendiges und vielfältiges Konzert darf sich das Publikum freuen, wenn am Sonntag, 25. September, das 40-jährige Bestehen der Musikschule Winsen um 16 Uhr in der Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) gefeiert wird. Über 300 Musikschüler wirken mit.

"Ein kleiner Gang durch die Musikgeschichte und die verschiedenen Epochen wird der rote Leitfaden sein, an dem sich 14 Musikgruppen 'entlanghangeln'", kündigt Schulleiterin Christiane Dräger-Meier an. "Von der Steinzeit bis zu Pop und Jazz wird den Zuhörern ein buntes Programm präsentiert." Mit dabei sind unter anderem der Kinder- und Popchor, die musikalische Früherziehung, Streicher, Holz- und Blechbläser, die Musiziergruppe der Lebenshilfe, die Bigband, das Harfen-Quartett, das Akkordeon-Duo, das Gitarren- und das Percussion-Ensemble sowie Klavierschüler.

- Karten gibt es im Vorverkauf bei der Musikschule (St. Barbara-Weg 7, Tel. 04171 - 62777) und an der Tageskasse. Der Reinerlös wird der bereits bestehenden musikalischen Arbeit der Schule mit Flüchtlingskindern zur Verfügung gestellt.