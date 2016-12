"Nachbar-Oskar 2016" für Scharmbecker Erntefestverein

Großer Jubel beim Scharmbecker Erntefestverein: Für die Ausrichtung des seit 1949 stattfindenden Traditionsevents mit engagierter Unterstützung der Dorfbewohner gab es jetzt vom bundesweiten Netzwerk Nachbarschaft die Auszeichnung "Nachbar-Oskar 2016". Die Veranstaltung in dem Winsener Ortsteil, die das WOCHENBLATT alljährlich begleitet, ist das größte Erntefest Norddeutschlands. Der "Nachbar-Oskar" wurde von dem bekannten Künstler Janosch entworfen und gehe an "Leuchtturm-Projekte von Nachbarn für Nachbarn", heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks. Insgesamt sieben Projekte aus Niedersachsen wurden prämiert. Die jeweils gezeigte Eigeninitiative, Kreativität und Nachhaltigkeit begeisterten die Jury.Dem 2004 gegründeten Netzwerk Nachbarschaft gehören inzwischen über 2.000 eingetragene Nachbarschaftsvereine mit mehr als 280.000 Aktiven in ganz Deutschland an. Es steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. - Infos unter http://www.netzwerk-nachbarschaft.net.