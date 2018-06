Ihre in diesem Jahr bislang geborenen Fohlen präsentierten die Pferdezuchtvereine (PZV) Winsen und Artlenburger Elbmarsch kürzlich im Rahmen der Reitertage in Scharnebeck (Landkreis Lüneburg). Die Züchter zeigten sieben dressurmäßig gezogene Spitzentiere mit den dazugehörigen Stuten. Jens Bullmann vom PZV Artlenburger Elbmarsch kommentierte jeden Fohlenauftritt mit viel Fachwissen, so dass sich die Zuschauer ein gutes Bild von dem vorgeführten Nachwuchs machen konnten.Für die Züchter - so deren einhelliges Resümee - war die Präsentation während des Turniers eine hervorragende Möglichkeit, auch junge Pferde dem interessierten Publikum vorzustellen.