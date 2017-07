"Publikum schätzt Detailarbeit": Interview mit "A Summer's Tale"-Festivalleiter Benjamin Hetzer / Ticketverlosung

Der Countdown läuft: Bereits zum dritten Mal geht von Mittwoch, 2., bis Samstag, 5. August, das Outdoor-Komfortfestival "A Summer's Tale" im "Himmel und Heide - Eventpark Luhmühlen" (Westergellerser Heide) über die Bühne. Der Hamburger Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH holt dafür Top-Bands und Stars wie die Pixies, PJ Harvey, Conor Oberst und The Notwist in die Heide. Das WOCHENBLATT ist Medienpartner und sprach mit Festivalleiter Benjamin Hetzer (29) über Aufgaben und Herausforderungen, die er bei dem Event bewältigen muss, und über seine ganz persönlichen Highlights.Wie sind Sie zu FKP Scorpio gekommen?Schon vor und während meines Studiums in Mannheim durchlief ich unterschiedliche Stationen in der Veranstaltungsbranche - als Stagehand, Tourmanager und Abendleiter in diversen Clubs. Nach meinem Studienabschluss fing ich bei FKP Scorpio in der Festivalabteilung an. Den ersten Kontakt zur Firma hatte ich bereits Jahre davor durch ein Praktikum geknüpft.Welche Aufgaben haben Sie als Leiter des "A Summer's Tale"-Festivals?Im Vorfeld besteht die Arbeit darin, die Kommunikation mit den zuständigen Behörden zu führen, die Flächen und das Gelände zu planen, die gesamte Veranstaltung zu kalkulieren und darauf zu achten, dass alle im Vorfeld notwendigen Planungsschritte erfolgen. Am Ende des Tages ist es die Koordination aller vor Ort an der Planung Beteiligten (Produktionsgewerke, Gastronomie, Sponsoren, usw). Vor Ort geht es vor allem um die Koordinierung der verschiedenen Akteure, die in die Organisation und Durchführung der Veranstaltung involviert sind, damit das Festival wie geplant reibungslos und harmonisch stattfinden kann.Welche speziellen Herausforderungen gibt es dort, etwa was die Sicherheit und die ungewisse Wetterlage angeht?Das ist schwer zu pauschalisieren. Generell ist Wetter bei einer Open Air-Veranstaltung immer das am schwersten kalkulierbare Szenario, das man im Auge haben muss. In puncto Sicherheit stehen wir ständig in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Sicherheitsbehörden und erarbeiten im Rahmen des Sicherheitskonzeptes verschiedene Maßnahmen für Szenarien wie Unwetter, welche bei Bedarf umgesetzt werden.Sie leiten das "A Summer's Tale" jetzt zum dritten Mal. Welche Veränderungen gibt es gegenüber dem vergangenen Jahr?Wir haben mit der Sommerwiese und dem Waldwinkel zwei neue Spielorte dazubekommen. Das Angebot an Workshop-Plätzen haben wir nochmal aufgestockt. Wir führen jedes Mal nach dem Festival Besucherbefragungen durch und versuchen, das Feedback unserer Gäste für die Planungen im Folgejahr zu berücksichtigen. So bieten wir in diesem Jahr beispielsweise erstmals Kooperationen mit Lüneburger Hoteliers für all jene Besucher, die lieber im Bett statt im Zelt übernachten möchten. Wir versuchen auch jedes Jahr, unser Komfort-Camping-Angebot mit festen Unterkünften zu erweitern, wie beispielsweise in diesem Jahr mit der "Sommer Lodge For Families". Darüber hinaus haben wir unseren Wohnmobilcampingplatz gemäß Nachfrage vergrößert und das dortige Stromangebot ausgebaut.Worin liegt für Sie der Reiz des Festivals?Das sind viele Aspekte, die ineinander greifen und zusammen ein ganz besonderes Flair schaffen. Wir versuchen, das grüne Gelände möglichst natürlich zu belassen, indem wir zum Beispiel deutlich weniger Zäune und Begrenzungen aufbauen als bei anderen Veranstaltungen. Generell erfordert das "A Summer’s Tale" viel detailreiche Kleinarbeit, die sich hier aber auch besonders lohnt, da das Publikum das zu schätzen weiß. Unsere Gäste sind insgesamt sehr achtsam und umsichtig.Was sind diesmal Ihre persönlichen Festival-Highlights?Mein persönliches Highlight ist es jedes Jahr, zu sehen, wie das Gelände zum Leben erwacht und die Besucher die Kleinteiligkeit und Raffinessen des Geländes, welche in mühsamer Kleinarbeit vieler Beteiligter zustande kommen, zu schätzen wissen. Vom Programm her freue ich mich auf die Pixies und als alter Muff Potter-Fan auf die Lesung von Nagel. Außerdem freue ich mich in guter alter Tradition auf das Bleckeder Summer Ale nach dem Festival, welches unsere Gäste schon währenddessen genießen dürfen.Herr Hetzer, vielen Dank für das Gespräch.In Kooperation mit FKP Scorpio verlost das WOCHENBLATT 3x2 Tagestickets für das "A Summer's Tale" inklusive Parkgebühren am Festival-Samstag, 5. August. Wer die Karten haben möchte, schickt bis Samstag, 22. Juli, eine E-Mail mit dem Kennwort "A Summer's Tale" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte Telefonnummer nicht vergessen! Unter www.asummerstale.de gibt es weitere Infos und ab sofort auch den Time Table mit dem genauen Überblick, was auf dem Festival wann passiert.