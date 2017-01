Raus aus dem Dschungelcamp

thl. Seevetal. Ihr Auftritt im australischen Busch war nur kurz: Am Donnerstagabend wurde Franziska Menke (Foto), alias Frl. Menke aus Maschen, von den RTL-Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Bis dahin war sie nur einmal aufgefallen, als sie am ersten Tag des Camps eine Ekel-Prüfung verweigerte. Die restlichen Tage blieb "Camp-Mutti" blass. Schlimm trifft sie der Rauswurf aber nicht: Bis zum Ende des Camps darf Menke jetzt in einem australischen Luxushotel residieren - natürlich auf Kosten von RTL.