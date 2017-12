Roydorfer Luhe-Gymnasium hat guten "Draht" nach Indien

ce. Roydorf. Eine spektakuläre Live-Videoschaltung aus einer Privatschule mit über 6.000 Schülern im nordindischen Delhi stand kürzlich im Roydorfer Luhe-Gymnasium auf dem Stundenplan. Hintergrund: Deutschlehrerin Neeru Gaur aus Indien, die über den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz ein Stipendium erhalten hatte, unterrichtete drei Wochen lang als Gastlehrerin in dem Winsener Orsteil. In ihrer Heimatschule, der Kulachi Hansraj Model School, war währenddessen über eine Initiative des Auswärtigen Amtes in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und dem PAD ein Aufritt der Münchener Band "Raggabund" organisiert worden. Dieser Auftritt war per Video auch im Luhe-Gymnasium zu erleben - ebenso wie die Verleihung eines Preises, den die indischen Schüler bei einem Wettbewerb gewonnen hatten.

Die erfolgreiche, außergewöhnliche Vernetzung stieß auf sehr positive Resonanz. "Eine Partnerschaft zwischen dem Luhe-Gymnasium und der Kulachi Hansraj Model School wäre einfach perfekt", betonte Neeru Gaur.