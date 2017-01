Salzhäuser Chor begeisterte bei Auftritt und sucht Verstärkung

Großen Anklang fand das Konzert zum Ausklang des Jahres 2016, das der Gemischte Chor Salzhausen jetzt in der örtlichen Einrichtung "Pflege zu Haus" gab. Patienten und Pflegekräfte sangen dabei begeistert mit und brauchten meistens nicht auf die als Gedächtnisstütze ausliegenden Textzettel zurückgreifen. Chorvorsitzender Peter Schmidt räumte ein, dass manche Leute Hemmungen haben, sich musikalisch zu entfalten. "Viele Menschen scheuen sich zu singen. Manche haben schlechte Erfahrungen gemacht oder man hat ihnen eingeredet, sie könnten nicht singen", so Schmidt. Hiervon war beim jüngsten Chorauftritt zum Glück jedoch nichts zu spüren.Der Gemischte Chor Salzhausen wurde 1878 als Männergesangsverein gegründet. Zu seinem Repertoire gehören unter anderem Volkslieder, Gospels, Kirchenlieder und Shanty-Melodien.- Sangesfreudige Verstärkung ist beim Chor immer herzlich willkommen. Geprobt wird jeden Dienstag um 19.30 Uhr in der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg). Infos unter Tel. 04172 - 290 bei Peter Schmidt.