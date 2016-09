Salzhäuser Oberschüler sammeln über 800 Euro für notleidende Menschen in Südafrika

Exakt 835,33 Euro übergaben jetzt Salzhäuser Oberschüler und ihre Lehrerinnen sowie Diakon Peter Klindworth von der Kirchengemeinde an Pastor Markus Kalmbach vom Kirchenkreis. Damit sollen Projekte der Kirche zur Dürrebekämpfung in Südafrika unterstützt werden. Das Geld hatten die Kinder bei verschiedenen Aktionen am Salzhäuser Kirch- und Markttag im Rahmen der Kooperations-Initiative "Brückenschlag" zwischen Kirchengemeinde und Schule gesammelt. An der Aktion beteiligt waren auch die Lehrkräfte Maren Widowski, Meike Plath, Andrea Kröger, Claudia Schwenk, Holger Härtel und Julia Müller. "Wir werden die Zusammenarbeit mit der Kirche bestimmt fortsetzen", versprach Schulleiterin Gudrun Voigt.