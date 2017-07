Salzhäuser Traditionshaus "Rüter's Hotel & Restaurant" erweitert sich und sucht Personalverstärkung

"Wir wollen das Ortsbild gastronomisch mitgestalten" ce. Salzhausen. „Als Gastronomiebetrieb mit einer langen Tradition im Ort wollen wir dessen Bild und Zukunft mitgestalten.“ Das sagt Anke Meyer-Rüter, Inhaberin des seit über 160 Jahren bestehenden „Rüter‘s Hotel & Restaurant“ in Salzhausen (Hauptstraße 1, Tel. 04172 - 969280). Die im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten am Hotelanbau sind nahezu abgeschlossen, einige der insgesamt fünf zusätzlichen Doppelzimmer bereits bezugsfertig.Der Anbau im Fachwerk-Stil wurde typisch norddeutsch - aus massivem Eichenholz und mit rotem Ziegelstein - von Handwerksunternehmen aus der Region und dem Hamburger Speckgürtel errichtet. In den komfortablen Zimmern trifft Tradition auf Moderne, trifft rustikal-gemütliche Ausstattung auf allerneuste TV-Technik und alle erforderlichen Anschlüsse zur Telekommunikation.In der Hotel-Erweiterung sollen auch ein behindertengerechter Zugang, ein Fahrstuhl sowie ein erneuerter Sauna- und Schwimmbadbereich untergebracht werden.„Um die Nutzer dieses Mehrangebotes optimal zu bewirtschaften, müssen wir natürlich unser Personal verstärken“, sagt Anke Meyer-Rüter. „Wir benötigen ab sofort Küchenhilfen, Abwäscher, Köche sowie Servicekräfte im Restaurant und im House-Keeping - wahlweise als Aushilfe, Minijob oder in Festanstellung.“• Infos unter Tel. 04172 - 969280 oder unter www.rueters-gasthaus.de.