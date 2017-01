Salzhausen zieht an: Imagekampagne "Erleben Sie S:)" wirbt für Wohnen, Arbeiten und Einkaufen in der Region

„Salzhausen zieht Familien an - zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen“ heißt der neue Slogan, mit dem der Verkehrs- und Kulturverein im Rahmen seiner Imagekampagne "Erleben Sie S:)" jetzt überall für die Attraktivität von Salzhausen und Umgebung wirbt. In Salzhausen kann jeder seine ganz individuellen Wohnträume verwirklichen. Ob Einfamilienhaus mit großem Grundstück oder gemütlicher Bungalow mit kleinem Garten - die Vielzahl an Neubaugebieten und Wohnanlagen bietet Raum für ein Zuhause.Eine optimale medizinische Versorgung ist gesichert durch das Gesundheitszentrum, in dem ab diesem Jahr auch die Johanniter-Unfallhilfe den Rettungsdienst-Stützpunkt besetzt, sowie durch Facharztpraxen, mehrere Hausarztpraxen im Ort, Therapiezentren, ambulante Pflegedienste und Apotheken.Auch in Sachen soziale Sicherheit kann Salzhausen punkten. Besonders kinder- und familienfreundlich zeigt sich die Samtgemeinde durch die hohe Anzahl an Krippen- und Kindergartenplätzen sowie die schulische Versorgung von der Grundschule bis hin zu einem Schulabschluss auf der Oberschule oder dem Abitur am Gymnasium Salzhausen.Außerdem gibt es ein großes Angebot an außerschulischen Aktivitäten, vor allem in den Bereichen Sport und Musik.Die Vielfalt an Supermärkten und kleinen inhabergeführten Geschäften sichern die Versorgung in Salzhausen und Umgebung.Ein reichhaltiges Kulturangebot rundet die Freizeitgestaltung ab.Salzhausens zentrale Lage zwischen Winsen, Lüneburg und Buchholz sowie die gute Anbindung an die Autobahn und den HVV bis zur Metropolstadt Hamburg zeichnen die Infrastruktur aus. In Salzhausen leben und in der Stadt arbeiten ist für viele Menschen die perfekte Lösung. Doch auch die Samtgemeinde bietet viele attraktive Arbeitsplätze mit kurzen Arbeitswegen und familienfreundlichen Arbeitszeiten.• Unter http://www.erleben-sie-s.de verlost der Verkehrs- und Kulturverein einen Shopping-Gutschein über 50 Euro.