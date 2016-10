Shopping mit Vielfalt und Stil: Salzhäuser Kampagne "Erleben Sie S:)" wirbt wieder für Vorzüge der Region

Im Rahmen seiner Imagekampagne „Erleben Sie S:)“ macht der Verkehrs- und Kulturverein Salzhausen mit dem jetzt überall zu sehenden Werbeslogan „Salzhausen hat Stil“ auf die vielen kleinen und größeren inhabergeführten Läden und Boutiquen im Ort aufmerksam. So kann man sich von montags bis samstags in Salzhausen auf eine abwechslungsreiche Shopping-Tour begeben.Ein perfekter Shoppingtag kann beispielsweise auf dem im Heidmarkhof-Gelände an der Hauptstraße beginnen. Hier bietet Salzhausen den Kunden nicht nur eine von vielen Parkmöglichkeiten, sondern auch einen guten Ausgangspunkt, um etwa in der Buchhandlung Hornbostel von Jan Orthey zu stöbern oder in der Boutique Tiffany von Inhaberin Diana Moritz die perfekte Jeans zu finden. In Gerald Schallars Reisekontor können Unternehmenslustige außerdem die perfekte Reise für ihren nächsten Urlaub buchen.Leicht zu Fuß erreichbar sind auch Sieglinde Übelers Boutique AS und SABI, das Atelier von Designerin Sabine Möller-Dorka. Ein neues Outfit für den nächsten Ausritt finden alle Reitsportbegeisterten bei "Horse & Rider" in Luhmühlen.Frei nach der Devise "Was nicht passt, wird passend gemacht!" arbeitet der fleißige Schneider in Dany’s Änderungsschneiderei.Andrea Küchenmeister hält in ihrem Schuhgeschäft eine große Auswahl an Schuhen für Damen und Herren bereit. Fußpflegerin Isabel Sylvester sorgt dafür, dass in den neuen Schuhen auch die Füße gesund und schön sind. Eine stilsichere Brillenberatung gibt es bei Mona Frano von Optik Maack oder bei Augenoptik Susanne Helms.Für alle, die etwas Praktisches für Heim und Garten benötigen, lohnt sich ein kleiner Abstecher zu „Eisen-Horni“. Frische Blumen und Pflanzen gibt es in der Gärtnerei Peter Pröhl und im Blumenhaus Hornbostel von Birgit Berthold. Beim Einpflanzen im heimischen Garten hilft Ilka Fedders von der Firma "Gänseblume".So kurz vor der Weihnachtszeit darf es auch mal etwas glitzern und funkeln, dafür sorgt das Team um Britta Meyer-Nehls beim Juwelier Flindt.Wer sich für den großen Auftritt stylen oder sich richtig verwöhnen lassen möchte, kann einen Termin bei Melanie Knitsch im Secret of Beauty Salon, im Friseursalon von Enka Niebuhr oder bei Anne-Dore Rosemann im Friseursalon Schnittpunkt vereinbaren.Für Erholung und Entspannung vom Shopping-Tag ist einer aromatische Tasse Tee zu Hause genau das Richtige. Die nötigen "Zutaten" hat Dieter Schröder-Wrobel in seiner "T-Galerie".Diese Shopping-Tipps sind nur eine Seite Salzhausens, die Stil beweist. Mehr über den vielfältigen Branchenmix ist zu finden unter http://www.vkv-salzhausen.de. Handel, Handwerk und Dienstleistung – in Salzhausen gibt es alles vor Ort!- Infos auch unter http://www.erleben-sie-s.de. Dort verlost der Verkehrs- und Kulturverein Salzhausen wieder zwei Shopping-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.