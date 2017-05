Shoppingspaß stimmt auf Stadtfest ein

"Alles dreht sich um das Winsener Stadtfest" lautet das Motto des zweiten verkaufsoffenen Sonntags in diesem Jahr in der Luhestadt, bei dem die Fachgeschäfte mit vielen Angeboten am 7. Mai von 13 bis 18 Uhr zum Verweilen und Einkaufen in der City einladen.In 2017 wird in Winsen das 40. Stadtfest gefeiert. Dafür haben sich die Fest-Organisatoren in Kooperation mit der City Marketing Winsen einiges einfallen lassen. Los geht es bereits am 7. Mai, dem Shopping-Sonntag in Winsen. Geschäftsleute und Einzelhändler wurden aufgerufen, sich an einer gemeinsamen Stadtfestdekoration zu beteiligen. Je nach Schaufenster- oder Geschäftsflächengröße gab es unterschiedliche Deko-Artikel zur Auswahl. „Es sollte möglichst die '40' als Blickfang im Mittelpunkt stehen und natürlich in unseren Stadtfestfarben – blau und magenta“, berichtet Stadtfest-Projektleiterin Susanne Möller.„Stadtfest-Zeit ist etwas ganz Besonderes in Winsen. Wir freuen uns sehr über die Initiative der Stadtfest-Organisatoren und wollen gemeinsam zeigen, dass sich auch der Einzelhandel in Winsen auf das besondere Fest freut. Die teilnehmenden Geschäfte sind ab dem 7. Mai an der bunten Dekoration gut zu erkennen", so die City-Marketing-Geschäftsführer Sebastian Putensen und Matthias Wiegleb. "Außerdem wollen wir in den teilnehmenden Geschäften der City-Marketing kleine Schokoladentäfelchen mit dem Stadtfest-Logo an die Kunden verteilen."