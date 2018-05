Show bis Sonntagabend

Super-Stimmung: Die Kinderkrebs Initiative Buchholz feiert ihr Bürgerfest in Holm-Seppensen

Mehr als 1.000 Besucher feiern seit 15 Uhr das Bürgerfest der Kinderkrebs Initiative Buchholz (KKI) am Kulturbahnhof in Holm-Seppensen. Besucher haben noch bis Sonntag, 26. Mai, 20 Uhr, die Gelegenheit, sich von dem schwungvollen Bühnenprogramm verzaubern zu lassen. Am Sonntag werden zum Beispiel die Gruppe Freak & Out des SV O8 Buchholz Musical- und Showtanz auf die Bühne bringen. das Parabol-Theater-Ensemble präsentiert gegen 16.15 Uhr eine Bollywood-Show.Die Kinderkrebs Initiative Buchholz hat in den vergangenen 22 Jahren mehr als sechs Millionen Euro Spenden eingenommen und damit krebskranken Kindern und ihren Familien unbürokratisch geholfen. Helfer verkaufen 9.000 Tombola-Lose auf dem Bürgerfest. Wer ein Los zu einem Euro erwirbt, unterstützt damit die Initiative.Mehr Fotos von dem KKI-Bürgerfest sehen Sie in unserer Mittwochs-Ausgabe.