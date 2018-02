Steller Kleiderkiste vor dem Aus?

Jeden zweiten Dienstag im Monat - außer in den Schulferien - findet im Gemeindesaal der St. Michael-Kirche von 16 bis 18 Uhr die Kleiderkiste statt. Nächster Termin ist Dienstag, 20. Februar. Dort wird Second-Hand-Kinderkleidung bis Größe 158 für kleines Geld (Flohmarktpreise) angeboten. Seit 1979 gibt es die Kleiderkiste. Doch nun droht der Einrichtung das Aus, wenn sich nicht schnell neue ehrenamtliche Hilfskräfte finden."Zurzeit sind wir nur ein fünfköpfiges Team, das sich um die anfallenden Arbeiten kümmert", erzählt Heidi Noack. "Eine von uns fällt jetzt auch noch die nächsten Monate aus." Zu den anfallenden Arbeiten gehören neben dem Auf- und Abbau u.a. auch die Annahme, Sortierung und Auszeichnung der Gebrauchtkleidung sowie die Buchführung. Denn die Kleidung wird in Kommission verkauft. 90 Prozent des erzielten Verkaufspreises gehen an den Verkäufer. Die restlichen zehn Prozent fließen in die Jugendarbeit der Kirche, zudem werden laufende Kosten gedeckt, wie der Kauf von Preisetiketten."Es ist viel zu tun, auch weil wir nebenbei noch eine kleine Caféteria für unsere Kunden betreiben", so Noack. Und oft genug ist es zeitlich sehr eng für die Helferinnen. "Manche kommen direkt von der Arbeit hierher", weiß Marta Wilkens. Hinzu kämen Urlaub und Krankheit. "Schon jetzt ist es bei einem Ausfall schon kaum noch zu schaffen", sagt sie und fügt hinzu: "Wenn sich nicht neue Helfer finden, müssen wir die Kleiderkiste über kurz oder lang einstellen."• Wer Interesse hat in der Kleiderkammer mitzuhelfen, meldet sich im Kirchenbüro unter Tel. 04174 - 712391.