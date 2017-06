Tod nach Treppensturz: Trauer um Country- und Schlagerstar Gunter Gabriel

Deutschlands Musikszene trauert um Gunter Gabriel: Der beliebte Country- und Schlagersänger, der auch häufig in den Landkreisen Harburg und Stade auftrat, verstarb am Donnerstag an den Folgen des Sturzes von einer Steintreppe. Der Musiker hatte sich dabei laut Medienberichten einen dreifachen Halswirbelbruch zugezogen. Gabriel lebte zuletzt auf einem Hausboot im Harburger Binnenhafen.Gunter Gabriel schrieb Musikgeschichte mit Hits wie "Er ist ein Kerl (Er fährt 'nen 30-Tonner-Diesel) und "Hey Boss, ich brauch' mehr Geld") sowie mit seinem Album "Sohn aus dem Volk", einer Hommage an sein Idol Johnny Cash. Für Aufsehen sorgten auch seine "Wohnzimmertour", mit der er Schulden begleichen wollte, und sein Ausflug auf die Theaterbühne im Stück "Hello, I'm Johnny Cash".