Treffen der Handwerks-Unternehmerfrauen in Winsen

ce. Winsen. Um Rechte und Pflichten von Auszubildenden sowie um Neues zum Thema Arbeitsrecht geht es beim Treffen der Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) im Landkreis Harburg, das am Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr bei der Kreishandwerkerschaft in Winsen (Marktstraße 21 - 23) stattfindet. Es referiert deren Geschäftsführer Andreas Baier. Gäste sind herzlich willkommen. - Infos und Anmeldung bei Anja Behr per Fax unter 04183 - 3149 oder per E-Mail unter anjabehr-ufh@behrsohn.de.