Dass der Sommer ruft, ist nicht mehr übersehen: Eine riesige, bunte Blumen- und Blütenpracht und viele weitere Highlights, erwarteten jetzt am verkaufsoffenen Sonntag in Hittfeld die Besucher des Gartencenters "Bellandris Matthies". Auch die Geschäfte "Danish Homestyle" und "Tatex-Herrenmode" hatten ihre Pforten im Gewerbegebiet "An der Reitbahn" geöffnet und sorgten mit tolleb Angeboten für sommerliche Leichtigkeit unter den zahlreichen Besuchern.