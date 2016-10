Vierte Pflanzaktion im Steller Jubiläumsgehölz "Oldendörpsfeld"

ce. Stelle. Die vierte Pflanzaktion im Jubiläumsgehölz im Bereich des Baugebietes "Oldendörpsfeld-West" veranstaltet die Gemeinde Stelle am Samstag, 5. November, um 13 Uhr. Jeder Interessierte kann zu einem Anliegen seiner Wahl (Grüne Hochzeit, Geburt, Taufe, Silberhochzeit, etc.) einen Baum pflanzen.

Vorgesehen sind die Ergänzung der vorhandenen Obstwiese durch weitere Obstgehölze und die Bepflanzung einer südlich davon gelegenen Fläche mit sonstigen Bäumen. Bei den Obstbäumen sollen vorwiegend „alte Sorten“ ausgesucht werden. Wer etwas pflanzen möchte, meldet der Gemeinde

bis 14. Oktober, welcher Baum bei der Baumschule bestellt werden soll.

Infomaterial über die verschieden Obstbaumsorten und sonstigen Gehölze kann im Rathaus (Standesamt, Zimmer 4) eingesehen werden.

Der gewünschte Baum wird von der Gemeinde bei einer Baumschule bestellt und zur Pflanzung bereits vor Ort sein. Die Kosten sind vorab an die Gemeinde zu entrichten. Alle Teilnehmer erhalten ein gesondertes Schreiben mit der Zahlungsaufforderung. Nach der Pflanzung, die mit einem kleinen Umtrunk endet, erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde als Erinnerung.

- Anmeldung für die Teilnahme bei der Gemeinde bei Frau Heddendorp unter Tel. 04174 - 6124) oder bei Frau Zimmermann (Tel. 04174 - 6127) oder per E-Mail unter s.heddendorp@gemeindestelle.de bzw. unter

m.zimmermann@gemeindestelle.de