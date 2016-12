Weihnachtsmarkt in Pattensen: Nüsse und Süßes vom Weihnachtsmann

Leider in diesem Jahr nicht vom guten Wetter begleitet, lud am vergangenen Wochenende der Weihnachtsmarkt, organisiert vom der örtlichen Herbstmarkt-Interessensgemeinschaft (IG) und der Kirchengemeinde, nach Pattensen ein.Trotz einiger Regenschauer folgten erneut zahlreiche Besucher der Einladung zum gemütlichen Beisammensein, einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel oder zur Teilnahme am sonntäglichen Gottesdienst. Auch die Auftritte von Igor Mitusov an der Orgel oder des kirchlichen Posaunenchores, jeweils am Samstag, standen auf dem Programm. Im Gemeindehaus bot das DRK eine großzügige Kuchentafel an und lud zum Verweilen ein.Beide Markttage lockten darüber hinaus mit der großen Tombola, kulinarischen Köstlichkeiten, außergewöhnlichen und handgemachten Weihnachtsdekorationen sowie einem bunten Kinder-Programm.So zeigte sich am Sonntag der "Weihnachtsmann" und überraschte alle kleinen Besucher mit einer Aufmerksamkeit.Wie die Freundinnen Frieda (7) und Jane (8). Die beiden Mädchen aus Pattensen hatten zusammen mit Janes Vater den Markt besucht und freuten sich sehr, dass auch sie vom "Weihnachtsmann" mit ein paar Süßigkeiten und Nüssen bedacht wurden.