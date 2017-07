Winsener Ferienprogramm ist ein voller Erfolg

Das Ferienprogramm der Winsener Stadtjugendpflege ist bislang ein voller Erfolg. Aktionen wie Draisinefahren am Strand, eine Übernachtung in einem Pferdestall, Longboard-Touren und Spaß in Wasserrollen im Freizeitbad "Die Insel" fanden großen Anklang.In den nächsten Wochen stehen unter anderem noch Wasserski (17. Juli), der "Egon's Beachclub" im Jugendzentrum (20. Juli), eine Kanu-Tour (27. Juli), Tennis (31. Juli) und Lama-Trecking (1. August) auf dem Programm. Infos unter Tel. 04171 - 781307 und unter www.egons-winsen.de.