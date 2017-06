Winsener Grundschüler absolvierten Hör- und Sehtest im Gesundheitsamt

ce. Winsen. Rund 80 Grundschüler der Alten Stadtschule in Winsen absolvierten jetzt im Gesundheitsamt des Landkreises Harburg einen Hör- und Sehtest. Dieser ist Bestandteil der Fahrradführerschein-Prüfung. Außerdem lösten die Viertklässler in 16 Teams mit Namen wie "Die Coolen 5", "Die Frösche" oder "Die sechs Freunde" hervorragend alle Aufgaben der parallel zur Untersuchung laufenden Gesundheitsamt-Rallye.

"Die Schüler erkannten schnell, wie wichtig ein gutes Hör- und Sehvermögen im Straßenverkehr ist, und lernten zusätzlich die Arbeit des Gesundheitsamtes kennen", so Mitarbeiterin Karina Stelter. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen hatte sie die Rallye ausgearbeitet. Unterstützt wurde das Team durch Stephanie Gramann von der Winsener Citywache. Sie erklärte den Kindern etwa, wie ein verkehrstüchtiges Fahrrad aussehen muss und dass MP3 Player und Handys im Straßenverkehr nichts zu suchen haben.