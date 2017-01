Winsener Gruppe Frauenselbsthilfe nach Krebs mit neuem Führungsteam

Die Winsener Gruppe Frauenselbsthilfe nach Krebs hat ein neues Führungsteam: Gruppenleiterin Karin Meissler wurde bei jetzt stattgefundenen Wahlen für weitere vier Jahre im Amt bestätigt und wird künftig von Petra Husfeldt und Dr. Cornelia Werner unterstützt.In der Selbsthilfegruppe finden von Krebserkrankung Betroffene ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Ängste. "Sie können sich mit Menschen austauschen, die das Gleiche durchlebt haben, und von ihren Erfahrungen profitieren", so Karin Meissler. Zu einigen Gruppenabenden werden Referenten eingeladen, die Vorträge über wichtige Gesundheitsthemen halten. Auch gemeinsame Ausflüge und sportliche Aktivitäten stehen auf dem Programm.- Die Gruppe kommt immer am zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in den Räumen des Winsener Seniorentreffs (Mühlenstraße 2) zusammen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.