Winsener Pferde-Jungzüchter wurden Bundessieger

Große Freude beim Pferdezuchtverein Winsen: Deren Jungzüchterinnen Sarah Scheerer und Laura Schuldt wurden jetzt beim Bundeswettbewerb im rheinländischen Wickrath Bundessieger in der Teamwertung mit der Hannoveraner Mannschaft der Altersklasse 14 bis 18 Jahre. Zum erfolgreichen Team gehörten außerdem Johanna Marloh (PZRV Luhmühlen), Florentine Clasen (BZV Stade) und Anne-Maria Harren (BZV Osnabrück-Emsland). Zudem erreichten die Winsenerinnen in der Einzelwertung einen beachtlichen 8. Platz.Neue Bundessiegerin der Jungzüchter wurde Henrike Gehrdau-Schröder aus Stelle.Die Jungzüchter-Trainerinnen Nadine Dittmer und Hanna Westermann waren mit der Bilanz hochzufrieden. Gespannt sind sie auf die Ergebnisse der Weltmeisterschaft, die in diesen Tagen in Kanada stattfindet.