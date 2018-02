Winsener "Singzirkel" ehrte Manfred Schulz zum 80. Geburtstag

Seinen 80. Geburtstag feierte jetzt Manfred Schulz vom Vorstand des Winsener Männerchors "Singzirkel". Aus diesem Anlass lud Schulz seine Mitstreiter aus der Führungsriege zu einem Umtrunk ein. Der Jubilar ist seit zehn Jahren Schriftführer des "Singzirkels" und unterstützt in dieser Funktion den Vorsitzenden unterstützt. Der derzeitige Inhaber dieses Amtes, Hans-Georg Drews, hob Schulz' Engagement hervor und bedankte sich bei ihm für die bisher geleistete Arbeit. Zudem verlieh Drews ihm die Ehrenmitgliedschaft in Form einer Urkunde. Vize-Schriftführer Wolf-Dieter Stein hielt auf Schulz darüber hinaus eine in Versform verfasste Lobrede.Manfred Schulz ist nicht nur im "Singzirkel" sehr aktiv, sondern unter anderem auch in einem Sportverein und im Kulturverein Winsen.