Wintermarkt auf Hof Oelkers war Besuchermagnet

Ein echter Publikumsmagnet war der Wintermarkt auf dem Hof Oelkers, der am Wochenende zwei Tage lang Hunderte begeisterte Besucher aus dem gesamten Hamburger Speckgürtel anlockte. Das vielfältige Angebot reichte von einer großen Kunsthandwerksausstellung über festliche Dekorationen bis zu verschiedenen Gaumenfreuden, die die Gäste genossen."Damit schmücken wir unser Zuhause zur Advents- und Weihnachtszeit", kündigte Birgit Meyer aus Stade an, als sie am Stand des Geschäftes "HoBo" aus Wenzendorf, an dem es rustikale Holzarbeiten gab, dekorative Holzsterne erwarb. "Die Sterne sind aus alten Gerüstbohlen gefertigt", verriet Stand-Mitarbeiterin Jana Bordeaux. "Das Gelände ist sehr schön, und die Stimmung ist gut", waren sich Aussteller und Kunden auf dem Wintermarkt einig.Bewundert wurden auch die Holz-Kunstwerke vom Engel bis zum Haustier, die mehrere Kettensägenkünstler unter freiem Himmel schufen. "Der Zulauf ist gut, und es gab auch schon einige Auftragsanfragen", freute sich Kettensägen-Profi Michael Knüdel aus Bispingen.