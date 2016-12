Wir suchen den "Mensch des Jahres"

WOCHENBLATT-Leser sind aufgefordert, Vorschläge einzureichen

Kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, jemanden in Ihrem Umfeld, der sich ehrenamtlich engagiert, seine Freizeit für die gute Sache opfert oder vielleicht im richtigen Moment am richtigen Ort war, um einem Mitmenschen aus einer Notlage zu helfen? Und das alles, ohne viel Aufhebens zu machen? Dann schlagen Sie uns diese Person doch vor. Das WOCHENBLATT sucht nämlich den "Mensch des Jahres 2016".Teilen Sie uns kurz mit, warum es gerade diese Person aus dem Landkreis Harburg verdient hat, diesen Titel zu tragen und in einem Zeitungsartikel gewürdigt zu werden. Es können sowohl Erwachsene als auch Jugendliche vorgeschlagen werden.Die Vorschläge senden Sie bitte bis spätestens Mittwoch, 4. Januar, an den WOCHENBLATT-Verlag, Bendestorfer Str. 3-5, 21244 Buchholz, oder per Mail an red-buch@kreiszeitung.net, Stichwort: Mensch des Jahres.Die Redaktion wird anschließend aus allen Einsendungen den "Mensch des Jahres 2016" auswählen.