Wulfsener Feuerwehr-Laufgruppe bei TSV-Auetal-Triathlon

Die Feuerwehren in der Region engagieren sich nicht nur beim Löschen und Retten, sondern sind auch starke Sportfreunde. Den Beweis traten Nils Bachmann, Lars Beecken, Patrick Conrad, Clemens Rick und Phillip Sonnenwald von der Laufgruppe der Feuerwehr Wulfsen jetzt an, als sie beim 20. Triathlon des TSV Auetal in Salzhausen starteten."Seit Jahren unterstützen wir den TSV bei der Ausrichtung seiner tollen Veranstaltung. Und in jedem Jahr bekommt ein weiterer Kamerad Lust aufs Mitmachen", freut sich Clemens Rick, der die Laufgruppe der Brandschützer gemeinsam mit Lars Beecken organisiert. Bei ihrer Teilnahme am Triathlon standen auch diesmal nicht die Platzierungen im Vordergrund. "Hauptsache, alle sind angekommen", so Beecken. Auch im kommenden Jahr wollen die Wulfsener mitmachen. Bis dahin hoffen sie, auch die eine oder andere Feuerwehrkameradin anspornen zu können, aktiv zu werden.