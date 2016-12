Große Ehre für André Bock: Der Winsener CDU-Landtagsabgeordnete wurde neben 62 weiteren Niedersachsen zum Mitglied der Bundesversammlung gewählt, die am 12. Februar den neuen Bundespräsidenten wählt. "Ich fühle mich geehrt und freue mich auf diesen besonderen Tag in Berlin", so Bock in einer ersten Stellungnahme.