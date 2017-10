Betreuung in Kitas ist Thema im Kreis-Jugendhilfeausschuss

ce. Winsen. Vereinbarungen über die Wahrnehmung von Aufgaben der Betreuung in Kindertagesstätten sowie der Jugendhilfe durch die Kommunen stehen zur Debatte in der Sitzung des Jugendhilfe-Ausschusses des Landkreises Harburg, der am Mittwoch, 1. November, um 15 Uhr im Winsener Kreishaus (Schlossplatz 6, Gebäude B, Raum B-013) tagt. Außerdem geht es um einen Antrag der Gruppe Grüne/Linke zur Fortschreibung des Kita-Bedarfsplanes.