ce. Winsen. Zu einer Feierstunde anlässlich des "Tages der Deutschen Einheit" lädt der CDU-Kreisverband Harburg-Land alle Interessierten am Montag, 3. Oktober, um 11 Uhr in den Winsener Marstall (Schloßplatz 11) ein. Als Gast liest die Schriftstellerin Katrin Behr aus ihrem aktuellen Buch "Vergessen - Der Tag, an dem die DDR mir meine Mutter nahm". Behr spricht dabei das Thema "Zwangsadoptionen in der DDR" an, über das auch diskutiert werden soll.

Der Tag der Wiedervereinigung von Bundesrepublik und DDR jährt sich am 3. Oktober bereits zum 26. Mal.